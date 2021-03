[Communiqué] L’usine SELP services, à Puy-Guillaume, se diversifie à l’international

La Société Européenne des Laminés Plastiques (SELP) est un fournisseur de télécartes depuis plus de 60 ans. Avec ces 320 salariés répartis en France, en Espagne, en Inde et à Dubaï, elle fabrique des cartes à puces et des cartes d’identité sécurisées. En 2015, elle a repris l’usine Oberthur de Puy-Guillaume (Puy-de-Dôme), où elle a trouvé les machines nécessaires pour diversifier ses activités. Cette acquisition a donné naissance à l’usine SELP services, dont la plupart des salariés en CDI sont des anciens d’Oberthur.

Depuis 2015, environ un milliard de cartes téléphoniques à gratter sortent chaque année de l’usine puy-guillaumoise, dont 99 % sont destinées à l’export, notamment vers des pays en développement. SELP services réalise ainsi un chiffre d’affaires de 4 M€ par an. Entre 2017 et 2018, l’unité de production est « reconvertie pour faire de la personnalisation de cartes d’identité pour le Malawi », selon Sylvain Beaucourt, responsable informatique de SELP services. Après l’installation de trois nouvelles machines dans l’usine, l’entreprise a pu produire neuf millions de ces cartes d’identité. De même, SELP services se développe à l’international en réalisant des cartes de transport pour Athènes, l’Espagne et le Bénin. Ses services sont connus dans le monde via le programme de développement de l’ONU.