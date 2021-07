[Communiqué] L’usine de Vivacy, à Archamps, s’offre une nouvelle machine Koch Pac-Systeme

Vivacy, spécialisé dans les injectables antirides, optimise sa croissance en équipant son usine d’Archamps (Haute-Savoie) d’une machine à blister (coque de plastique transparent) nommée KBS-KF, produite par la firme allemande Koch Pac-Systeme. L’équipement est dédié au conditionnement de seringues contenant des injectables antirides. Ce matériel donnera à Vivacy la possibilité d’assurer directement sur site la production des blisters et d’automatiser davantage le processus d’emballage. L’installation du dispositif sera effective cet été.

Cette nouvelle machine permet de thermoformer le polyéthylène téréphtalate pour constituer un blister, puis de conditionner les seringues à l’intérieur. Le thermoformage est une technique qui consiste à prendre un matériau sous forme de plaque, à le chauffer pour le ramollir et à le mettre en forme avec un moule.

Rappelons que Vivacy utilisait autrefois des coques thermoformées, puis remplies à la main et thermoscellées sur une machine. Le KBS-KF va permettre à l’usine de gagner du temps en termes de logistique, puisqu’il conçoit les emballages à partir d’une bobine, et ce, selon le procédé form-fill-seal, une technique intégrant et associant trois opérations : le thermoformage, le remplissage et le scellage.