[Communiqué] L’usine de Gien d’Otis conçoit un ascenseur connecté : le Gen360

L’usine de Gien (Loiret), du groupe américain Otis, vient de concevoir un nouvel ascenseur connecté, baptisé « Gen360 ». Tout comme un ascenseur classique, cet appareil est doté de portes battantes (avec un peu moins d’inox et plus de composite), d’un écran et d’un clavier pour désigner l’étage. Sa particularité réside dans ses minuscules capteurs qui permettent d’établir des données pour la maintenance prédictive. Le relevé se fait à distance. De petites caméras observent les mécanismes d’ouverture des portes, qui constituent souvent les principales causes d’arrêt de ces machines. Le frein de l’ascenseur peut, en outre, être déclenché électroniquement. Puisque l’appareil est connecté, un technicien peut le manipuler à distance, permettant ainsi de réduire les délais d’intervention pour libérer des passagers bloqués à un autre étage.