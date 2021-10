[Communiqué] L’usine de Dassault Aviation à Mérignac se dote d’un nouveau bureau d’études

Le mardi 21 septembre 2021, le constructeur aéronautique Dassault Aviation a inauguré le nouveau bâtiment de son usine de Mérignac (Gironde), là où sont assemblées les gammes d’avions « Rafale et Falcon ». La cérémonie s’est tenue en présence d’Éric Trappier, le PDG du groupe, d’Hugues Chambonnière, le directeur du site, de Fabienne Buccio, la préfète de Nouvelle-Aquitaine, d’Alain Rousset, le président de Bordeaux Métropole, et de quelques représentants de l’armée et de l’écosystème aéronautique néo-aquitain. Baptisée « M », cette infrastructure de 26 000 m² accueillera les équipes d’étude, de développement et de soutien après-vente de Dassault Aviation. Une partie des activités de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), son siège social, sera transférée dans ces nouveaux locaux. À ce jour, quelques centaines de collaborateurs de cette unité sont déjà sur le site. D’ici la fin de l’année, plus de 200 autres employés rejoindront les lieux.

La création de ce bâtiment, qui s’inscrit dans le plan de transformation « Piloter notre avenir » du constructeur, a pour objectif de rapprocher les équipes qui conçoivent les avions et celles qui se chargent de leur fabrication finale. Le principe est d’intégrer efficacement, dès la phase de conception, tous les métiers qui interviennent dans le cycle de vie d’un produit (industrialisation, achat, fabrication et soutien) afin de répondre de manière optimale aux besoins des donneurs d’ordre. Cette démarche a aussi pour but d’atteindre des objectifs de performance, de qualité, de délais et de maîtrise des risques.