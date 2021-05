[Communiqué] L’usine DBC, à Scionzier, lauréate du fonds de modernisation de l’État

Dans le cadre du plan France Relance, près de 492 entreprises ont été lauréates du fonds de soutien de l’État pour moderniser, diversifier et verdir les procédés des filières automobile et aéronautique. La PME française DBC, implantée à Scionzier (Haute-Savoie), dans la vallée de l’Arve, en est bénéficiaire. Une aide publique d’un montant de 600 k€ lui a été attribuée pour financer son projet visant à fournir des composants de précision pour la fabrication de divers types de voitures électriques. Cette enveloppe représente près de 80 % du financement nécessaire pour mettre en œuvre ce projet. Ce fonds étatique lui permettra également de renouveler son entreprise afin de mieux se positionner au niveau mondial.

Fondée en 1956 et dirigée par Patrick Besnier depuis 2006, la société DBC est spécialisée dans l’usinage, le décolletage et la mécanique de haute précision. Elle propose des solutions mécaniques liées à la conception et à la fabrication de pièces usinées, destinées aux domaines industriels de l’automobile, de l’aéronautique, du bâtiment, de l’hydraulique et de la connectique téléphonique. Avec une centaine de machines hautement élaborées et ses 110 salariés, la société DBC livre en moyenne 70 millions de pièces par an.