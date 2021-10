[Communiqué] L’usine bordelaise de la Société des Accumulateurs Fixes de Traction produira plus de 1 200 kits de batteries pour le métro de Moscou

La SAFT est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de batteries pour le secteur industriel. L’entreprise, filiale de TotalEnergies, a remporté dernièrement un contrat auprès du fournisseur russe de composants ferroviaires KSC Group pour produire des batteries destinées à la traction de secours du métro de Moscou (Russie), le Moskva-2020. Ce dernier sera mis en service d’ici fin 2023.

Dans le cadre de ce contrat, SAFT livrera environ 1 240 kits de batteries qui seront construits dans son usine de Bordeaux (Gironde). Ces dispositifs, adaptés aux rudes conditions hivernales de la Russie, seront équipés de cellules MSX de technologie nickel. Ils offriront une grande puissance tout en étant 30 % plus légers et 40 % plus petits que les batteries classiques.

En cas de panne, les batteries MSX-Nickel permettront aux rames de métro de parcourir près de 6,5 km jusqu’à la station suivante. Cette solution a ainsi pour objectif d’optimiser le confort et la sécurité du métro, et d’encourager les citoyens à utiliser les transports en commun afin d’améliorer leur qualité de vie.