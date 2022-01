[Communiqué] L’industriel Normandise Petfood s’offre de nouveaux équipements et étend ses locaux

Le fabricant de produits alimentaires pour chiens et chats, Normandise Petfood, situé à Vire (Calvados), développe sa stratégie de croissance avec de nouvelles perspectives. La société, qui a enregistré une hausse de son chiffre d’affaires en 2021, prévoit cette année d’intégrer dans son usine, située dans la zone d’activité du Maupas dans la commune viroise, quatre nouvelles lignes de conditionnement de pochons et de sacs dans lesquels sont emballés des denrées et divers produits.