[Communiqué] L’entreprise Valo’ : une levée de fonds entre 300 k€ et 500 k€

Le groupe Valo’, établi à Florange (Moselle), au sein de la zone industrielle Sainte-Agathe, opère dans le secteur de la gestion, de la valorisation et du traitement des déchets. Cette société coopérative et participative réunit des entreprises partageant les mêmes objectifs, tournés vers l’écologie, la solidarité et l’économie circulaire. Elle regroupe ainsi Valo’Prest, Valo’TTI, Biolub et Valo’Lab. Rappelons que Valo’ emploie 125 salariés et valorise annuellement 1 500 tonnes de déchets.

La société lance actuellement une levée de fonds, d’un montant compris entre 300 k€ et 500 k€, auprès des citoyens. L’argent collecté servira à financer une plateforme de déchets de chantier, ainsi qu’à créer un nouveau dispositif de collecte et de tri des déchets plastiques. Le montant minimal de la participation est de 100 €. Cette campagne de financement prendra fin le 20 juillet 2021. Pour réunir cette somme, l’entreprise s’est associée à LITA.co, un groupe européen organisant des levées de fonds pour les sociétés qui justifient d’un impact environnemental et social.