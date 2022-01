[Communiqué] L’entreprise STEE conçoit un vélo électrique sans batterie, baptisé Pipop

La société STEE, installée à Olivet (Loiret), a mis au point un vélo à assistance électrique, fonctionnant sans batterie, baptisé « Pipop ». Ce deux-roues de 20 kilos, fruit de plusieurs années de recherche et développement, embarque des supercondensateurs qui emmagasinent l’énergie fournie par l’effort du cycliste et la restituent sous forme d’assistance électrique en cas de dénivelé ou d’accélération. Notons que « Pipop » se veut une fabrication « made in Loiret ». Il est protégé par un brevet.