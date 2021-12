[Communiqué] L’entreprise Light in the LED représentera la France au concours Fedex Express, un programme dédié aux PME européennes

Le 17 novembre 2021, Fedex Express a dévoilé le nom des 15 finalistes de son concours, ouvert aux petites entreprises de 16 pays d’Europe, dont la France, l’Allemagne, l’Autriche, le Portugal, le Royaume-Uni ou encore l’Italie. Parmi eux figure la société Light in the LED, située à Châteaurenard (Bouches-du-Rhône). Cette PME, créée par trois entrepreneurs, conçoit et développe des solutions d’éclairage horticole intelligentes, favorisant la croissance végétale via une lumière maîtrisée. Ses produits sont essentiellement dédiés aux professionnels. Tous les finalistes ont été identifiés comme étant les petites entreprises les plus innovantes d’Europe. Le but du concours est ainsi de les aider à se développer.

Les 15 finalistes concourent désormais pour le Grand Prix d’une valeur de 50 k€ ou pour l’un des trois prix décernés par le jury : l’Excellence digitale, le Champion du développement durable et le Maître de l’innovation (15 k€ chacun). Les entreprises non retenues pour la finale sont actuellement soumises au vote du public et auront chacune une chance de remporter le prix du public de leur pays. 15 gagnants seront récompensés et recevront chacun 10 k€. Rappelons que le vote est ouvert au public depuis le 17 novembre. Les lauréats du concours ainsi que les gagnants du vote du public seront révélés le 26 janvier 2022.