[Communiqué] L’entreprise Lembron Travaux s’est installée à Issoire sous un nouveau nom, Kalit

« On a saisi cette opportunité de terrain sur la zone artisanale du Sifflet, à Issoire. Cela nous a permis de construire un beau bâtiment de 3 700 m², où l’on peut aussi faire du stockage. » Cette déclaration de Frédéric Lubienicki, le gérant de Lembron Travaux, a été faite dans le cadre de la métamorphose de l’entreprise. Ce spécialiste de la rénovation dans le bâtiment a en effet profité de son déménagement à Issoire (Puy-de-Dôme) pour se rebaptiser Kalit.

La nouvelle enseigne propose différents services de rénovation, d’aménagements extérieurs et de construction. Elle projette d’aménager un lieu d’exposition dans cet espace. Kalit prévoit par ailleurs de recruter du personnel. « Il nous faudrait encore plus d’artisans sur le terrain. En plomberie par exemple, on a un réel besoin. On rénove entre cinq et sept salles de bains par mois. Le manque de personnel est notre seule limite pour ne pas faire plus », confie le gérant.