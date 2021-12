[Communiqué] L’entreprise Le Drezen construit un nouvel atelier d’assemblage à Lorient

La société Le Drezen, implantée à Treffiagat (Finistère), opère dans le secteur de la fabrication d’équipements et d’engins de pêche et aquacoles. Elle produit ainsi des ficelles, des cordes, des sennes à thon et des filets, auxquels s’ajoutent des chaluts pélagiques et des pots à poulpes. L’entreprise, créée en 1929, réalise une partie de son chiffre d’affaires hors de France.