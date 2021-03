[Communiqué] L’entreprise gardoise Moncigale passe sous la main de la maison Boisset

Le groupe bourguignon Boisset, acteur viticole en France, a racheté dernièrement la société gardoise Moncigale, producteur de vins rosés et de boissons alcoolisées à base de vin (BABV), filiale de Marie Brizard. Dans un communiqué du 16 février 2021, l’acquéreur n’a pas manqué de se féliciter de cette nouvelle acquisition. Ce rachat « permet à la société de compléter son offre de vins du Sud, en particulier sur le marché très dynamique des vins rosés, et de conforter ses positions en Provence, en forte croissance tant en France qu’à l’international. Cette acquisition lui permettra également de pénétrer certains marchés innovants, comme les BABV, mais aussi des vins à faible degré d’alcool ou encore des contenants alternatifs », confie la famille Boisset. Cette acquisition constitue en outre une occasion pour le groupe de conforter la position de Moncigale dans la grande distribution en France et à l’échelle internationale, où Boisset jouit déjà d’un réseau bien établi.