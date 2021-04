[Communiqué] L’entreprise Easilys propose une solution digitale pour éviter le gaspillage alimentaire

L’entreprise Easilys, située à La Roche-sur-Yon (Vendée), propose aux professionnels de la restauration collective un logiciel leur permettant de gérer de façon optimale leur restaurant et de réduire le gaspillage alimentaire. Cette solution digitale assure une meilleure gestion des recettes et des stocks dans les cantines scolaires, d’EHPAD et d’hôpitaux, et dans les restaurants d’entreprise. « Notre objectif, c’est d’aider les restaurateurs à gérer tous les coûts. Cela peut être le calcul des matières premières nécessaires pour un événement particulier par exemple, ou bien la gestion des stocks », souligne Emmanuel Grelaud, cofondateur d’Easilys avec ses deux frères, David et Olivier Grelaud.

L’application d’Easilys trouve toute son utilité avec la mise en place de la loi Egalim (loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous). À l’horizon 2022, les écoles devront se conformer à ses exigences, dont l’utilisation de produits frais, issus de circuits courts, et la lutte contre le gaspillage. « Notre outil leur permet de respecter cette loi Egalim. Pour le gaspillage, Easilys calcule la bonne quantité, pour ne pas trop commander de produits », précise Emmanuel Grelaud. Easilys travaille en outre sur une table pour les cantines scolaires baptisée Harmonie. Ce dispositif assurera le tri et la pesée des déchets alimentaires.