[Communiqué] L’entreprise bordelaise NewHeat augmente son capital avec une levée de fonds de 7 M€

La société NewHeat, implantée à Bordeaux (Gironde), développe et construit depuis sa création en 2015 des centrales solaires thermiques à destination des entreprises et des collectivités. Le mardi 30 novembre 2021, elle a annoncé avoir collecté 7 M€ auprès de ses partenaires historiques, dont Noria et le groupe Etchart, et de Bpifrance via son fonds France investissement énergie environnement. Rappelons que l’entreprise a réalisé une première levée de fonds de 1,8 M€ en 2017, qui lui a permis d’accélérer ses projets de recherche et de développement, et de financer ses premières centrales solaires thermiques.