[Communiqué] L’entreprise Algimouss reprise par ses directeurs

La société Algimouss, implantée à La Séguinière (Maine-et-Loire), fabrique et commercialise des produits pour l’entretien de l’extérieur des bâtiments. Elle propose toute une gamme de produits pour le traitement et le nettoyage, ainsi que la protection des façades, des toitures et des dalles. À cela s’ajoutent des produits permettant de lutter contre la prolifération des végétaux parasites.

L’entreprise, créée en 1976, vient d’être cédée par Frédéric Baffou, à la tête de la structure depuis 1999, à son équipe de management. Denis Liaigre, le directeur industriel d’Algimouss, Jean-Pierre Thibaud, le directeur financier, et Antoine Même, le directeur commercial, se sont associés à Sodero Gestion pour concrétiser cette opération.

Afin de soutenir sa croissance, la société et ses repreneurs ambitionnent de réaliser 12 M€ de chiffre d’affaires d’ici trois ou quatre ans. Engagée dans une production industrielle durable et responsable, elle entend développer une gamme plus large de produits écologiques. Elle souhaite, en outre, étendre sa couverture commerciale et densifier sa présence sur le marché étranger.