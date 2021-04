[Communiqué] L’entreprise aindinoise Phyto Elan dévoile sa gamme Saniris

Implantée à Lancrans-Valserhône (Ain), la gamme Saniris de la société Phyto Elan France a été conçue pour éliminer 100 % des bactéries et des virus. Il s’agit d’un gel antiseptique sans alcool disponible pour les particuliers, notamment pour les enfants et les personnes sensibles. Cette innovation unique au monde a été élaborée par Erick Venturelli, directeur de l’entreprise Phyto Elan. Pour arriver à ce résultat, l’ancien chimiste et géologue des minerais a eu besoin d’une dizaine d’années de travail de recherche afin de mettre au point une solution répondant à deux objectifs très concrets : celui de la désinfection et celui de la protection sanitaire du consommateur.

Le spécialiste des produits à base d’huiles essentielles revient sur le devant de la scène pour présenter officiellement sa nouvelle technologie sans alcool. Ce produit inodore est une solution à la fois bactéricide et virucide qui réduit le risque d’allergies. « La volonté première a été de travailler sans alcool, puis de trouver un ensemble de substances pour agir contre les virus, les bactéries et les champignons. Lorsque l’on arrive à réussir un tel processus, on ressent une grande satisfaction », a confié le directeur de Phyto Elan.

La gamme Saniris se démarque également par une formule capable de ralentir le temps de séchage du produit. Selon les explications d’Erick Venturelli, cette particularité contribue à atteindre un temps de contact optimal entre la peau et la solution pour une désinfection effective.