[Communiqué] L’Entreprise Adaptée Centre-Val de Loire vise deux autres certifications pour cette année

L’EACVL intervient notamment dans le domaine de l’imprimerie, de l’industrie-pharma-cosmétique et de la restauration. Elle est basée à Ormes (Loiret) dans un site de 10 000 m² au cœur de la Cosmetic Valley.

Le responsable qualité de l’entreprise travaille activement depuis plus d’un an pour l’obtention de deux certifications. En premier lieu, il y aura la norme sur les Bonnes Pratiques de Fabrication ISO 22716. Celle-ci permettrait à l’entreprise d’augmenter la qualité de ses produits. En effet, l’audit au vu de sa délivrance inspecte les processus de fabrication, de contrôle, de conditionnements et de stockage. Les bénéfices seraient financiers, mais cette certification entraînerait aussi la mise en place de nouvelles méthodes de travail au sein de la société. Toujours pour cette année, l’EACVL vise également la certification ISO 14001. Cette dernière a pour objectif la prévention des risques environnementaux. L’audit correspondant se déroulera en fin d’année.

Pour information, une Entreprise Adaptée est une société à but social qui emploie au moins 55 % de salariés handicapés.