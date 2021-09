[Communiqué] L’entreprise 7 d’Armor se développe

Après sa reprise en juin dernier par son directeur commercial, Mitri Jouaneh, l’entreprise 7 d’Armor, située à Vannes (Morbihan), affiche de nouvelles ambitions pour soutenir son développement. La société, spécialisée dans la fabrication de solutions techniques de maintenance, d’hygiène et de traitement de surface pour différents secteurs, entend construire de nouveaux bâtiments à Elven (Morbihan). Les futurs locaux s’étendront sur 1 520 m² de superficie. Le déménagement de l’atelier est prévu pour l’été 2022. Le siège administratif, la direction générale et le laboratoire resteront quant à eux sur le site actuel. Le fabricant développe, en outre, une gamme de produits paramédicale pour répondre aux besoins exigeants des protocoles d’hygiène et de désinfection dans le contexte sanitaire actuel.

L’entreprise, fondée en 1979, propose une large gamme de produits, dont des lubrifiants et graisses, des détergents, des peintures, des insecticides, des herbicides et des solvants de sécurité. Depuis une dizaine d’années, 7 d’Armor, associée avec le fabricant de savons et de produits d’entretien SOCOMORE, propose une gamme de produits naturels sous la marque 7naturetech.