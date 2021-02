[Communiqué] L’enseigne Lidl s’installe à Langlade

La société allemande Lidl continue de conforter sa présence sur le territoire français en ouvrant un supermarché à Langlade (Gard) le 10 février 2021. Ce nouveau point de vente offre, sur 730 m² de surface, des services modernes. Il propose tout un assortiment de produits « made in France » et de marques de distributeur. L’enseigne a collecté 50 centimes d’euro par tranche de 15 euros d’achat pour chaque passage en caisse durant les quatre premiers jours d’ouverture de ce site. Les montants récoltés sont mis à profit du groupe scolaire Les Genêts de Langlade. Ce don s’inscrit dans le cadre de la démarche solidaire de l’entreprise.

L’enseigne a repensé le modèle de ses supermarchés, y compris celui de Langlade, afin d’assurer la continuité de sa montée en gamme, et d’améliorer le confort de ses clients et de ses collaborateurs. Son nouveau concept consiste à offrir plus d’espace et plus de caisses pour simplifier le parcours d’achat dans ses magasins.