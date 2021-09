[Communiqué] L’Atelier des serres : des investissements pour gagner en productivité

L’Atelier des serres, une entreprise spécialisée dans la fabrication, la distribution et la pose de serres de jardin et de verrières, vient d’acquérir une nouvelle usine de production à Saint-Léger-sous-Cholet (Maine-et-Loire). Ce bâtiment de 3 500 m², une ancienne usine de chaussures, représente un cadre plus confortable et sécurisé pour l’équipe dans le processus de production.