[Communiqué] Just Eat : recrutement de 120 livreurs à Bordeaux

L’entreprise britannique de livraison de plats cuisinés Just Eat souhaite conquérir le marché bordelais après Paris et Lyon. Pour démarrer ses activités à Bordeaux (Gironde), elle ambitionne de recruter 120 salariés en CDI. À noter que, fin janvier, la start-up a annoncé son intention de recruter environ 4 500 livreurs en CDI dans une trentaine de villes françaises d’ici la fin d’année.

« Nous sommes ravis de développer prochainement notre service de livraison à Bordeaux en proposant des CDI à temps plein et partiel. Tous les profils sont les bienvenus ! Nos futurs livreurs auront bien entendu accès à tous les avantages du salariat, tout en assurant un meilleur service aux utilisateurs et aux restaurateurs », souligne Victor Ennouchi, directeur des opérations de livraison en France de Just Eat.

À Bordeaux, les sessions de recrutement ont commencé le 2 mars dernier, avec un salaire de départ fixé à 10,30 € de l’heure. En effet, les employés seront payés à l’heure, et non à la course.