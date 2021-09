[Communiqué] JetCycle prépare la commercialisation de son pédalo volant

La start-up JetCycle, implantée à Annecy (Haute-Savoie), finalise les dernières étapes avant la commercialisation de sa dernière invention, le Jet Cycle Max. Nicolas Picard, le dirigeant de la société, prévoit une distribution d’ici le printemps-été 2022 autour des lacs des Alpes et en Suisse. Elle entend produire une cinquantaine d’embarcations d’ici là. En attendant la phase de commercialisation, l’entreprise propose au grand public de les tester.

Rappelons que le Jet Cycle Max est un pédalo à propulsion humaine installé sur deux foils (ailes marines) qui lui permettent de voler au-dessus de l’eau lorsque sa vitesse frôle les 9 km/h. Ces ailes permettent d’ailleurs de s’élever jusqu’à 20 cm au-dessus de l’eau et d’atteindre une vitesse de glisse de 15 km/h pour la version grand public.

Le Jet Cycle Max se veut 100 % made in France. Les foils sont fabriqués en Bretagne et les coques à Moulins (Allier). Afin d’accélérer le développement de ce vélo nautique, la société entend lever des fonds et séduire de nouveaux investisseurs.