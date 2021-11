[Communiqué] Izernore : Medicos Beauty lance un nouvel emballage durable

Pour répondre aux demandes d’emballages à paroi épaisse, recyclables et rechargeables pour les acteurs de la cosmétique, l’entreprise Medicos Beauty, implantée à Izernore (Ain), s’est associée au chimiste américain Eastman. En effet, elle utilise les nouvelles résines Cristal One Renew d’Eastman, issues d’un recyclage moléculaire, afin de produire des pots transparents avec des parois conçues de manière responsable pour sa gamme Minelia. La quantité de matière recyclée intégrée dans ces pots est de l’ordre de 30 à 50 %.

Medicos Beauty est la division beauté du groupe industriel Medicos, acteur dans la conception et la fabrication de produits destinés au marché de la cosmétique, de la parfumerie et du maquillage. L’entreprise propose des solutions personnalisées à travers sa gamme Minelia pour répondre aux exigences de ses clients qui recherchent des emballages recyclables et réutilisables, tout en maintenant le contact avec les aliments et un niveau de clarté élevé. Il faut noter que l’usine de production de Medicos Beauty d’Izernore a obtenu la certification ISCC Plus qui démontre la traçabilité des matières premières biosourcées ou recyclées.