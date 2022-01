[Communiqué] ITP SA signe une autorisation d’occupation temporaire sur le terminal portuaire de Ranville avec la CCI Caen Normandie

La société ITP SA confirme son implantation à Ranville (Calvados) avec la signature d’une autorisation d’occupation temporaire (AOT) d’une durée de 15 ans sur le terminal portuaire de cette ville avec la CCI Caen Normandie. Cet accord porte sur la pérennisation de son centre industriel déjà présent sur cette zone depuis 2008.

Rappelons que la société ITP SA évolue dans la conception et la fabrication de tubes sous-marins et terrestres isolés. Elle élabore et développe des solutions qui permettent de transporter en toute sécurité les fluides énergétiques. La localisation de son usine à Ranville est particulièrement adaptée à l’activité technique et industrielle d’ITP SA, souligne-t-on au sein de la structure. Sans oublier que l’entreprise se veut facilement accessible pour ses clients internationaux.

Précisons que cet accord a été réalisé sous l’égide de Ports de Normandie, propriétaire des ports de Caen-Ouistreham, Cherbourg et Dieppe. Ce contrat va consolider et développer le tissu économique normand, et notamment celui du port de Caen-Ouistreham