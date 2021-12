[Communiqué] Isigny-sur-Mer : l’entreprise Chapron-Lemenager a conçu une clôture électrique en fibre naturelle

Entreprise installée à Isigny-sur-Mer, dans le département du Calvados, Chapron-Lemenager est spécialisée dans la fabrication de produits de clôture et d’élevage avec la maîtrise de nombreux métiers, dont l’injection plastique, l’électronique, le tissage, le tressage et le travail de l’acier. Elle ambitionne d’offrir aux utilisateurs, éleveurs et professionnels des produits fiables répondant à leurs attentes. Par ailleurs, elle propose à ses clients des produits estampillés « fabriqué en France ».