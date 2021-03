[Communiqué] Instadrone : un chiffre d’affaires en croissance en dépit de la crise sanitaire

La société Instadrone, installée à Servian (Hérault), est spécialisée dans la prise d’images et vidéos par drone au service des entrepreneurs, des télécoms et de l’industrie. Elle propose aussi la vente de petits drones de deux à dix kilos. Les fondateurs, Cédric Botella et son épouse, Aurélie Malgouyres, sont fiers de leur entreprise, qui réalise un chiffre d’affaires multiplié par treize depuis sa création, en 2014. Imperméable à la crise sanitaire, cette PME boucle l’année 2020 avec « une croissance de 100 % et un chiffre d’affaires de 2,7 M€ », selon Cédric Botella. Un succès lui permettant de devenir le premier réseau d’opérateurs de captation par drone et de traitement de données.

L’entreprise Instadrone compte désormais 27 agences en France et cinq à l’étranger. Plusieurs grands groupes, comme Suez et la SNCF, ainsi que des opérateurs télécoms, comme Free mobile, lui font confiance grâce à sa gamme de prestations techniques. Ces dernières concernent, entre autres, les analyses topographiques, les inspections aériennes ainsi que le suivi de chantiers BTP. Cédric Botella prévoit de recruter trois personnes cette année et de doubler le chiffre d’affaires de la société en 2022.