[Communiqué] Inn’Ovations 2021 : Vaonis remporte le prix international de l’innovation

L’entreprise Vaonis, située à Clapiers (Hérault), s’est démarquée des autres sociétés héraultaises lors du concours Inn’Ovations, organisé par la Région Occitanie avec l’agence de développement économique AD’OCC. Financé par Altitude Infrastructure THD, BNP Paribas et EDF, ce concours a pour objectif de récompenser les projets les plus innovants. Cette année, le prix de l’innovation internationale revient à la start-up Vaonis.

Cette SAS, fondée par Cyril Dupuy en 2016, œuvre dans le secteur de l’ingénierie et des études techniques. Son chiffre d’affaires était de 800 k€ en 2019. Cette jeune pousse est connue pour développer des « smart telescopes », dont Stellina et Vespera. Le premier est une combinaison parfaite entre un télescope et un appareil photo, permettant de photographier les merveilles célestes (nébuleuses, galaxies…). Le second est une version miniaturisée du télescope Stellina, plus petit et plus léger.