[Communiqué] InfleXsys : une application pour l’inspection des sites industriels

L’entreprise InfleXsys, basée à Mérignac (Gironde), est spécialisée dans le développement d’applications mobiles professionnelles et d’interfaces pour les objets connectés. Elle accompagne et conseille ses clients dans leur transformation digitale en proposant des services mobiles sur mesure et des solutions personnalisables pour la relation client digitale.

Dans le cadre de la poursuite de sa stratégie de développement, InfleXsys vient de concrétiser un partenariat avec l’entreprise paloise Holis Consulting, spécialisée dans le consulting et l’ingénierie d’inspection pour les industries gazières et pétrolières, à travers la création d’une joint-venture baptisée Simesys. « Créer Simesys nous a paru incontournable », confirme Olivier Blanc, président d’InfleXsys. L’union entre les deux entreprises a pour but de développer, puis de commercialiser une application baptisée Evolis. Celle-ci est une suite logicielle d’applications mobiles pour l’inspection des infrastructures industrielles. « Dans de nombreuses industries, il est crucial de réaliser des inspections préventives d’infrastructures complexes, qu’il s’agisse de la chimie, de l’énergie ou encore de l’aéronautique. Les opportunités de développement sont donc considérables », ajoute le dirigeant d’InfleXsys.