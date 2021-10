[Communiqué] Ineos Grenadier : présentation des plans de vente et d’entretien du nouveau tout-terrain

Les premières livraisons du 4x4 Ineos Grenadier produit dans l’usine Smart de Hambach en Moselle sont attendues en juillet 2022. En ce qui concerne la commercialisation de ce véhicule, Ineos Automotive travaille actuellement sur des accords avec des partenaires de vente et après-vente du monde entier. Les premiers contrats ont notamment été signés en Europe, en Afrique, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient.

Le premier marché européen pour le véhicule devrait être l’Allemagne. Deux-cents points de vente et d’entretien sont prévus pour le lancement du Grenadier, dont huit en France parmi les soixante-dix sites dans toute l’Europe. Ineos Automotive mise par ailleurs sur la praticité et la disponibilité des pièces ainsi que la qualité des services à travers ses structures de vente et d’entretien du Grenadier. L’entreprise s’appuie notamment sur le réseau d’ateliers Bosch Car Service pour l’assistance.

Pour information, près de 75 000 personnes ont déjà manifesté leur intérêt pour le Grenadier d’Ineos. Ils ont pu effectuer leur commande dans le site officiel de l’entreprise depuis le 30 septembre 2021.