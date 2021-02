[Communiqué] Inauguration du Campus Mobilités Keolis à Bordeaux

Le Campus Mobilités Keolis, premier centre de formation d’apprentis (CFA) français du groupe, vient d’ouvrir à Bordeaux (Gironde). La première promotion est constituée de quinze jeunes de 21 à 29 ans. Quinze autres arriveront fin février, tandis qu’une nouvelle promotion d’apprentis rejoindra la formation en avril.

Constamment à la recherche de nouveaux talents, Keolis propose de recruter et de former des conducteurs et des conductrices. Son objectif est de fournir des opportunités d’emplois durables et locaux à travers une formation qualifiante et pérenne. Grâce à elle, les apprentis auront le privilège de rejoindre Keolis Bordeaux Métropole, exploitant du réseau TBM. Ils profiteront ainsi d’un titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route et d’un permis de conduire de catégorie D, mais surtout d’un emploi au sein d’une entreprise d’envergure internationale.

Les futurs conducteurs bénéficieront d’un accompagnement personnalisé : une rencontre avec les maîtres d’apprentissage, des enseignements spécifiques relatifs à chaque filiale concernée, mais aussi de la conduite sur les lignes Keolis. La formation dure six mois. Keolis ambitionne de former 60 apprentis par an pour les métiers de conduite sur le territoire régional, et plus de 400 au niveau national.