[Communiqué] Ikea : ouverture d’un point de service et de conception éphémère au cœur de Metz

Depuis les annonces gouvernementales prévoyant la fermeture des commerces non alimentaires de plus de 20 000 m², le magasin Ikea de La Maxe, dans la banlieue de Metz (Moselle), a dû fermer ses portes jusqu’à nouvel ordre. En attendant, les clients de l’enseigne d’ameublement suédoise peuvent quand même faire leurs achats grâce à l’ouverture d’un point de service et de conception éphémère dans le centre-ville de Metz depuis le 27 mars 2021. Ce commerce se situe à l’angle de l’avenue Robert-Schuman et de la rue du Coëtlosquet, à la place de l’ancien Bershka.

Avec ce point de vente éphémère, ouvert du lundi au samedi de 10 h à 18 h, Ikea peut garder le contact avec sa clientèle en proposant plusieurs offres d’accompagnement, que ce soit dans la conception de cuisine, de dressing ou de salon. Des conseillers sont à la disposition des clients pour concevoir leur projet clés en main sur écran et sur plan 3D. Ces professionnels peuvent même fournir des devis en fonction de la commande. Le magasin Ikea de La Maxe propose également un service de livraison à domicile et un service drive. Ce dernier permet aux consommateurs d’acheter leurs produits en ligne et de venir ensuite les récupérer sans contact.