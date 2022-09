[Communiqué] « Hydrogène au Centre 2022 » : le Loiret sera au rendez-vous

La 3e édition de « Hydrogène au Centre » se tiendra à Bourges en Centre-Val de Loire le 29 septembre 2022. Ce forum s’inscrit dans la volonté d’accompagner l’État dans son ambition de devenir leader de l’hydrogène renouvelable dans les prochaines années. L’édition de cette année proposera une « évaluation de la place déjà prise et de celle à prendre par le Centre-Val de Loire dans cette perspective nationale de recours à l’hydrogène ».

Le forum, placé sous le patronage de François Bonneau, le président de la Région, réunira différents exposants tertiaires et industriels, des élus régionaux et départementaux ainsi que différents intervenants dont Elogen et FM Logistic, qui a dernièrement construit avec Bouygues Énergies un hub d’hydrogène à Orléans (Loiret) en Centre-Val de Loire. Ce dernier alimente deux de ses sites dans le département.

Le laboratoire PRISME à Orléans fait aussi partie des participants. Rappelons que cette entreprise couvre un large spectre de champs disciplinaires comme les nanomatériaux, l’énergie, la robotique. En partenariat avec l’équipementier automobile Borg Warner, les laboratoires orléanais PRISME et GREMI vont développer des briques technologiques qui permettront l’injection et la combustion de l’hydrogène dans les moteurs à combustion interne.