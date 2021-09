[Communiqué] Humeau-Beaupréau : lancement d’un projet de recyclage entre 2022 et 2023

Le fabricant de la sandale Méduse, Humeau, dont le site de production est implanté à Beaupréau-en-Mauges (Maine-et-Loire), oriente ses activités sur le concept de « production responsable ». Avec environ 400 000 paires écoulées par an, la PME investit près d’un million d’euros par an pour optimiser son outil de production. Dernièrement, elle a fait l’acquisition d’une machine permettant de recycler ses chutes de plastique et de les réintégrer dans le circuit de production.

La société projette d’aller encore plus loin en projetant le recyclage de ses produits en fin de vie. Pour ce faire, elle a sollicité la collaboration de l’organisme Eco TLV Refashion, une société privée qui accompagne les entreprises dans la transformation vers l’économie circulaire (système économique d'échange et de production visant à limiter le gaspillage des ressources et l’impact environnemental). La collecte de ces produits en fin de vie débutera dès cet automne. La phase industrielle pourrait démarrer courant 2022 ou 2023.