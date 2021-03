[Communiqué] Homkia : trois points de vente de plus en Vendée

Homkia, spécialiste du confort de l’habitat basé aux Sables-d’Olonne (Vendée), a annoncé l’acquisition de trois points de vente. Ces nouvelles unités, situées à Niort, à La Rochelle et à Fontenay-le-Comte (Vendée), ont été obtenues grâce à un partenariat avec le groupe Fillonneau Vérandas, spécialisé dans la fabrication, la vente et la pose de vérandas.

Ce rapprochement permet à l’entreprise Homkia d’étendre son réseau de concessions en Vendée. La firme propose différents articles tels que les fenêtres, les portes, les portes de garage, les volets et les stores, avec les services d’installation. « Bien que l’enseigne soit récente, on sent une réelle organisation au quotidien. Les procédures et méthodes nous ont semblé claires et bien définies dès notre signature », explique Hervé Dupouy, responsable technique du groupe Fillonneau Vérandas.