[Communiqué] Hérouville-Saint-Clair : Cenexi signe un contrat avec OSE Immunotherapeutics pour la production du vaccin CoVepiT

Engagé dans la phase 1 des essais cliniques du vaccin CoVepiT, le laboratoire pharmaceutique Cenexi, installé à Hérouville-Saint-Clair (Calvados), prévoit de participer à la production industrielle de ce vaccin innovant contre la Covid-19. Il a signé un accord avec la start-up française de biotechnologie OSE Immunotherapeutics, à Nantes, porteuse du projet, qui a élaboré le vaccin. Alexis Peyroles, le directeur général d’OSE Immunotherapeutics, affirme sur le site MyPharma Editions : « Nous sommes très heureux de cette collaboration avec Cenexi qui bénéficie de l’expertise et du savoir-faire requis pour nous accompagner sur un volet majeur de la phase 1 en cours de CoVepiT, et potentiellement tout au long des phases ultérieures de son développement : la production industrielle de lots cliniques. »

L’usine hérouvillaise Cenexi est spécialisée dans la production de seringues, flacons et ampoules préremplis de solutions stériles injectables. D’autres produits, comme les pommades, les crèmes, les sirops et les lotions, s’ajoutent à son portefeuille. Si les résultats de la phase 1 sont positifs, la société Cenexi réalisera la mise en œuvre des peptides, leur émulsion stérile et le remplissage des lots cliniques de CoVepiT. Son objectif est de participer à la production de masse de ce vaccin contre les mutations du coronavirus en 2022. Rappelons que la phase 1 des essais cliniques a été lancée en Belgique afin d’évaluer la tolérance, la réactogénicité et l’immunogénicité de CoVepiT contre les variants actuels et futurs du Sars-CoV-2, chez 48 personnes adultes volontaires.