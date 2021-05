[Communiqué] Hérault : le dispositif de prévention des risques climatiques AgriPredict est en place

AgriPredict est un projet test mis en place dans le cadre de la prévention des risques climatiques ainsi que de la protection des agriculteurs et des territoires dans le département de l’Hérault. Il a été lancé en mars dernier et devrait prendre fin d’ici 2023. La Chambre d’agriculture de l’Hérault a collaboré avec la société Predict Services, spécialisée dans la prévention des risques naturels, pour le mettre en place.

Le dispositif AgriPredict consiste à prévenir et à conseiller les agriculteurs face à un éventuel événement climatique à risque, via un SMS d’alerte associé à des préconisations. L’initiative porte dans un premier temps sur des aléas climatiques extrêmes et se base sur des prévisions météorologiques de quatre à cinq jours. Quatorze collectivités ont déjà adhéré au projet.