[Communiqué] Hérault : la start-up « Lepermislibre » accroît ses points de rendez-vous à Montpellier

La start-up « Lepermislibre », une auto-école en ligne, prévoyait de doubler ses points de rendez-vous et ses moniteurs à Montpellier (Hérault) à compter du mois de mars, et ce, jusqu’à la fin de l’année. La plateforme a enregistré un taux d’inscription de plus de 67 % dans l’Hérault en 2020. Cette hausse d’activité est en grande partie boostée par les périodes de confinement et de couvre-feu. Les nouveaux points de rendez-vous permettront aux utilisateurs de bénéficier de plus de créneaux pour suivre les cours de conduite, avec plus de moniteurs disponibles, et ce, à un tarif jusqu’à 20 % moins cher que dans une auto-école traditionnelle.

La start-up, fondée en 2014 par Romain Durand et Lucas Tournel, a pour but de réinventer l’apprentissage du Code de la route et de la conduite grâce à une technique combinant expertise et outils technologiques innovants. « L’apprentissage en ligne efface la contrainte de temps, d’amplitudes horaires et de lieux. Nos candidats apprennent l’examen du code où ils le souhaitent, à domicile, au travail ou lors d’un déplacement, confortablement installés et sur l’outil qui leur convient le plus : ordinateur, tablette ou smartphone. Pour les plus férus de technologie, nous leur proposons même d’apprendre la conduite grâce à la réalité virtuelle », précise Lucas Tournel, cofondateur et président de la start-up.