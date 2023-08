[Communiqué] Haute-Savoie : une usine de production de murs en béton de bois pour R-Technologies

La société R-Technologies, filiale du groupe Cheminal, a récemment inauguré une usine de production de murs préfabriqués en béton de bois à Viry (Haute-Savoie). Un investissement de 20 millions d’euros a été nécessaire à sa réalisation.

Cette unité, répartie sur une superficie de plus de 10 000 m², a pour objectif d’accélérer la décarbonation du secteur de la construction. Le béton qui y est produit est le TimberRoc, développé par l’entreprise iséroise CCB Greentech. Ce matériau est constitué d’un liant minéral, d’eau et de granulats de bois. Quatre ans de recherche et de développement ont été nécessaires pour le mettre au point. Les murs conçus avec ce matériau sont trois fois moins lourds que ceux en béton traditionnel. Ils présenteraient également de meilleures performances acoustiques et thermiques.

L’entreprise, qui a déjà fabriqué des murs en béton de bois pour une trentaine de villas dans le département de la Loire en 2022, prévoit d’augmenter sa capacité de production. Elle entend notamment fabriquer entre 200 000 et 280 000 m² par an de ces produits dès 2024