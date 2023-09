[Communiqué] Haute-Savoie : une levée de fonds de 5,7 millions d’euros pour l’entreprise Lagoped

L’entreprise Lagoped, établie à Passy dans le département de la Haute-Savoie, est spécialisée dans la fabrication de vêtements pour les activités de plein air. Ces produits sont conçus avec des matières recyclées, sans matières végétales ni animales. Afin d’accélérer son développement, la jeune pousse a annoncé, le 19 septembre 2023, une levée de fonds de 5,7 millions d’euros, dont 2,5 millions d’euros de financement bancaire. Ce tour de table a été réalisé auprès des groupes d’investissement HPF et Vox Capital.

Ce fonds va permettre à Lagoped de renforcer son ancrage sur le plan international et de se positionner sur de nouveaux marchés. Elle compte exporter ses produits principalement en Europe (Royaume-Uni et Allemagne), et approcher le marché asiatique (Japon et Corée du Sud). Avec cet investissement, l’entreprise souhaite aussi développer ses activités e-commerce.

Pour soutenir ces projets, le fabricant haut-savoyard prévoit d’augmenter ses effectifs avec le recrutement d’une dizaine de personnes cette année.