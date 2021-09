[Communiqué] Haute-Savoie : Supermétal renforce sa production

En 2019, le décolleteur Supermétal a agrandi son site avec l’aménagement d’un nouveau bâtiment de 2 800 m². Cette extension a pour objectif de booster sa croissance en France. La société, installée au cœur de la Vallée de l’Arve, qui constitue l’une des plus grandes concentrations d’entreprises de décolletage en Europe, ambitionne de multiplier par trois sa production et son chiffre d’affaires dans les cinq ou six prochaines années. Pour y parvenir, elle se dit prête à étudier toutes les opportunités de rachat d’entreprises et de développement.

La société, fondée en 1984 à Sallanches (Haute-Savoie), conçoit, fabrique et distribue des pièces prêtes à l’emploi pour quatre grands marchés industriels : l’aéronautique, l’énergie, le médical et la défense. Afin de soutenir son activité face à la crise sanitaire, elle a bénéficié de différents dispositifs et des aides du plan de Relance, ce qui lui a notamment permis d’agrandir son parc de machines. Rappelons que l’entreprise investit également au moins 10 % de son chiffre d’affaires pour mettre en place des îlots de production entièrement robotisés.