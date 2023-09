[Communiqué] Haute-Savoie : service de location de ruches clé en main aux entreprises par la société Créa

Créa est une société qui fabrique des produits de jardinage et d’entretien pour la maison à partir d’ingrédients d’origine naturelle. Établie à Bonneville (Haute-Savoie) depuis 1989, elle s’engage aujourd’hui dans une stratégie de développement durable. À l’initiative des apiculteurs et des professionnels du jardinage, la société a en effet lancé la marque Apicréa, pour promouvoir la protection et la distribution des abeilles noires.

Cette année, Créa a développé un service de location de ruches clé en main à destination des entreprises, institutions et collectivités du département pour les sensibiliser au respect de la biodiversité. Celles qui optent pour cette solution de développement durable adopteront une nouvelle politique RSE au sein de leur société.

Les entreprises souhaitant héberger une ruche Apicréa bénéficieront de l’accompagnement de la marque. Celle-ci se propose de réaliser une analyse de faisabilité, de procéder à l’installation et à l’aménagement de la ruche et de former les collaborateurs aux bases de l’apiculture.