[Communiqué] Haute-Savoie : Samaya veut booster sa croissance

Après avoir été hébergé par la pépinière Annecy Base Camp d’Outdoor Sports Valley, Samaya, le fabricant de tentes ultra-techniques emménage dans ses nouveaux locaux de 1 000 m², dans la zone des Glaisins, à Annecy-le-Vieux (Haute-Savoie). Son nouveau site est doté d’un laboratoire avec une chambre froide et d’un parc de machines dédié aux prototypages, lui permettant de produire en petites séries. La société, qui a vendu 500 tentes (à environ 1 000 € l’unité) depuis ses débuts en 2018, table sur une croissance de 400 % cette année.

La jeune pousse, cofondée par Arthur Jallas et Ghislain Pipers, propose des tentes légères innovantes. Elle a lancé dernièrement de nouvelles gammes de tentes, dont l’Alpine, l’Ultra et la 8 K. La société a été récompensée à trois reprises par l’ISPO Award, et tout dernièrement pour sa tente d’assaut de moins d’un kilo en janvier 2021. Pour rappel, l’ISPO Award est un réseau sportif international qui honore chaque année les produits phares de l’industrie.