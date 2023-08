[Communiqué] Haute-Savoie : Salomon Ultra, la nouvelle gamme d’équipements de trail de la marque Salomon

La marque Salomon, établie à Annecy, dans le département de la Haute-Savoie, est spécialisée dans la conception d’articles vestimentaires et d’accessoires divers. Ceux-ci sont notamment dédiés aux activités en plein air comme le snowboard, le ski, la course à pied et la randonnée. L’enseigne vient de présenter une collection d’équipements destinés à l’ultra-trail. Baptisée « Ultra », cette gamme a été réalisée en collaboration avec François D’Haene, spécialiste de cette discipline et quadruple vainqueur de l’Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB).

La collection inclut tout le nécessaire pour les coureurs de trail : des chaussures, des vestes d’hydratation, des maillots, des shorts ainsi que des chaussettes et des manchons de mollet en plus d’accessoires divers. À cela s’ajoutent un ensemble veste et pantalon et un T-shirt à manches longues.

Ces nouveaux articles sont conçus aussi bien pour la compétition que pour l’entraînement quotidien.