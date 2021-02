[Communiqué] Haute-Savoie : quatorze nouveaux lauréats pour les fonds de modernisation automobile et aéronautique

Le 16 février 2021, le Gouvernement a communiqué la liste des entreprises lauréates des fonds de modernisation automobile. Sept d’entre elles sont domiciliées en Haute-Savoie.

Easyturn est un concepteur de pièces métalliques de grande précision. Cette entreprise, basée à Scionzier, bénéficiera d’un financement pour son projet « Autocovid », qui consiste à produire des pièces métalliques complexes destinées à la gestion de l’eau potable. Demidec, une autre PME spécialisée dans le décolletage de précision, bénéficiera également d’une aide financière pour réaliser son projet BIGLIA B446.

La filiale du groupe japonais NTN, l’entreprise NTN SNR, un fabricant de roulements à Annecy, sera elle aussi soutenue. Son projet consiste à développer des roulements réutilisables après reconditionnement. Pour Palumbo industries, une PME conceptrice de pièces automobiles de précision à Vougy, l’enveloppe permettra de moderniser sa production. Les autres entreprises bénéficiaires sont Monnet Décolletage, DBC et Novoutils.

Dans le secteur de l’aéronautique, sept autres entreprises haut-savoyardes seront financées dans le cadre du plan de relance. Il y a le concepteur de pièces de précision HITIM Group SOROME-GEMMA et son projet de cellules de production ultramoderne et digitalisée. Il y a aussi les sous-traitants ALPEX et CARTIER, avec leur projet de rationalisation de leur production. GMP Industrie, un fabricant d’ensembles mécaniques complexes à Saint-Pierre-en-Faucigny, sera aussi aidé pour intégrer une cellule robotisée à son processus de fabrication. Les autres entreprises soutenues par l’État sont Lathuille Hudry, la PME Pierre PEZET, Savoie Rectification et Souriau.