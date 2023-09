[Communiqué] Haute-Savoie : participation du groupe Fournier, à travers sa marque Mobalpa, au salon SME 2023

Le salon SME se tiendra les 25 et 26 septembre au Palais des congrès de Paris. Cet événement rassemblera 115 exposants qui présenteront leurs solutions et services spécifiquement conçus pour les créateurs et dirigeants de petites entreprises. La marque Mobalpa du groupe Fournier, établi à Thônes (Haute-Savoie), sera présente à ce rendez-vous.

Pour Fournier, cette édition 2023 du salon SME sera une occasion de développer son réseau de franchises Mobalpa. Il y présentera les diverses opportunités qu’offre l’enseigne en France, en Espagne et en Belgique. Il prévoit aussi de multiplier sa collaboration avec les porteurs de projets qui souhaitent ouvrir un magasin d’agencement sur mesure « made in France ».

La société Fournier est un spécialiste de l’aménagement de l’habitat. Son enseigne Mobalpa s’appuie sur un réseau de plus de 300 points de vente et ne cesse de nouer des partenariats afin de renforcer son ancrage au niveau national et international.