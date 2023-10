[Communiqué] Haute-Savoie : participation de Leman Industrie au salon Blechexpo 2023

Le salon bisannuel Blechexpo revient cette année pour sa 16e édition. Cet événement, consacré aux processus d’usinage et de transformation thermique des métaux, se tiendra du 7 au 10 novembre au parc des expositions de Stuttgart, en Allemagne. Pour cette édition 2023, environ 1 500 exposants et plus de 40 000 visiteurs sont attendus.

Le groupe Leman Industrie, établi à Marignier (Haute-Savoie), figure parmi les participants au salon. Ce fabricant d’appareils électroménagers et de pièces électroniques va exposer ses solutions à destination de la mécatronique (combinaison entre mécanique, électronique et informatique). Son catalogue comprend notamment des blocs condensateurs, des connecteurs spécifiques ainsi que des supports de capteurs et des éléments de câblage. L’industriel mettra également à l’honneur son expertise autour de la découpe de métaux (cuivre, inox, acier, tôle…) et de la conception d’outils de production. Il peut produire des pièces et des sous-ensembles avec des niveaux de précision compris entre un dixième de millimètre et cinq millimètres d’épaisseur.