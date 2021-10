[Communiqué] Haute-Savoie : partenariat entre Maugein et Yonberg

Le fabricant corrézien d’accordéons chromatiques et diatoniques, Maugein, se lance dans la production d’harmonicas 100 % « made in France » afin de diversifier ses offres. Pour mettre au point ces instruments, il s’est associé avec l’entreprise Yonberg, implantée à Thônes, dans le département de la Haute-Savoie. Cette dernière, évoluant dans le secteur de la fabrication d’instruments de musique et notamment des harmonicas, a ainsi conçu les prototypes. Maugein se chargera à son tour de leur fabrication, sous la marque Yonberg. Notons que les prototypes sont d’ores et déjà en phase d’accordage.