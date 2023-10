[Communiqué] Haute-Savoie : partenariat entre les sociétés Somfy et Nexelec

La société Somfy, établie à Cluses (Haute-Savoie), est un leader de l’automatisation des ouvertures et des fermetures de la maison. Elle a développé le programme « Somfy air » qui propose une motorisation pour baies et fenêtres coulissantes permettant une ouverture et une fermeture sans effort. La firme vient d’annoncer sa collaboration avec l’entreprise morbihannaise Nexelec, spécialisée dans la conception et la fabrication de solutions IoT (Internet des objets) destinées à l’analyse de l’air.

Ce partenariat vise notamment à répondre aux enjeux environnementaux sur la qualité de l’air intérieur. Les deux entités ont ainsi développé « Open’R Netsecur », qui est un capteur de qualité de l’air intérieur.

Fruit d’une vision partagée et d’un travail d’équipe organisé, cette innovation est conçue pour améliorer l’aération à l’intérieur des logements et aussi la performance énergétique des appartements. Concrètement, lorsque la qualité de l’air se dégrade, ce capteur émet un signal via l’application « App Tahoma » de Somfy. Celle-ci prévient l’utilisateur de la nécessité d’aérer son habitat.