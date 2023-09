[Communiqué] Haute-Savoie : levée de fonds de l’entreprise Éco-Triporteur pour accélérer son développement, à Saint-Jorioz

Depuis 2008, l’entreprise Éco-Triporteur assemble des vélos-cargos électriques dans son atelier de 500 m² à Saint-Jorioz, dans le département de la Haute-Savoie. Un modèle de sa marque Delano a été élu meilleur cargo triporteur 2023 lors du Cargo Bike Festival.

Face aux différents enjeux environnementaux, et afin d’accélérer le développement de la société, Guillaume Delanoë, le fondateur d’Éco-Triporteur, a décidé d’ouvrir son capital à de nouveaux investisseurs. L’entreprise espère lever 1 million d’euros afin de proposer de nouveaux équipements, dont des vélos-cargos plus faciles à conduire, dotés d’un châssis moderne. Cette démarche permettra aussi d’anticiper une possible augmentation de la demande, suite à la mise en place des dernières aides de l’État pour l’achat de vélos.

Si les produits de la société ont d'ores et déjà attiré les particuliers, l’entreprise souhaite maintenant se positionner sur le marché des professionnels avec les modèles à venir.